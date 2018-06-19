توقعات المركزي الروسي لمونديال روسيا 2018

توقع البنك المركزي الروسي أن يسهم مونديال كأس العالم، الذي تستضيفه روسيا للمرة الأولى في التاريخ، في تنشيط الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ خلال العام الجاري.

وقالت رئيسة البنك، إلفيرا نابيؤلينا، إنه من المتوقع أن يضيف المونديال 0.1% - 0.2% لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، مستبعدة أن يكون للحدث تأثير كبير على معدل التضخم.

ويتوقع المركزي الروسي أيضا أن ينمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري بنحو 1.5% - 2%، وأن يبلغ معدل التضخم في 2018 مستوى 3.5% - 4%.

كذلك يتوقع منظمو كأس العالم أن يشارك 570 ألف مشجع أجنبي و700 ألف روسي في مباريات كأس العالم في روسيا، ما يمنح القطاع السياحي، بدءا من الفنادق مرورا بالمطاعم، دفعة اقتصادية، وإن كانت قصيرة الأجل.

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وأشار تقرير صدر عن وكالة "موديز" العالمية إلى أن "المطارات في موسكو، هي من بين المستفيدين الرئيسيين في قطاع النقل لأن المرافق المطورة ستدعم تدفق عدد أكبر من الركاب، حتى بعد انتهاء الحدث".

وتستضيف روسيا أكبر حدث رياضي في العالم من 14 يونيو إلى 15 يوليو، وستقام المباريات في عدد من المدن الروسية، بما في ذلك موسكو وسان بطرسبورغ وسوتشي.

وبلغت تكاليف البطولة ما يقارب 680 مليار روبل (حوالي 13.2 مليار دولار)، منها 390 مليار روبل خصصت من الميزانية الاتحادية، ونحو 92 مليار روبل من ميزانيات الأقاليم الروسية، فيما انفق مستثمرون من القطاع الخاص 196 مليار روبل.

وبذلك يصبح مونديال كأس العالم في روسيا الأغلى في التاريخ، وللمقارنة فقد كلف كأس العالم عام 2010، والذي جرى في جنوب إفريقيا 4.3 مليار دولار، بينما وصلت تكاليف كأس العام في البرازيل عام 2014 قرابة 11 مليار دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي