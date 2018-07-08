الحجز على أموال مدير عام الشركة السورية للاتصالات

أصدرت وزارة المالية السورية قرارا يتضمن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لموظفين في الشركة السورية للاتصالات بينهم مدير عام الشركة.

وذكرت صحيفة "تشرين" السورية أن الحجز طال الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ9 موظفين في الشركة السورية للاتصالات، وهم المهندس "ب.ب" (بكر بكر) مدير عام الشركة، ومعاونه ومدراء عدد من المديريات والأقسام.

ولم يذكر في القرار سبب الحجز على أموال المذكورين، ولكنه طلب في المادة الثانية منه نشر القرار وإبلاغه لمن يلزم لتنفيذه.

المصدر: صحيفة "تشرين" السورية