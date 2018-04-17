60 مليار دولار قيمة صفقات الطاقة بين روسيا ومصر

قال المدير العام لمؤسسة الطاقة الذرية "روس آتوم" أليكسي ليخاتشيوف، إن قيمة العقود التي أبرمتها مؤسسته مع مصر قد بلغت حتى الآن 60 مليار دولار.

وذكّر ليخاتشيوف أن "روس آتوم" أبرمت مع مصر مجموعة من العقود التجارية، أهمها عقد بناء محطة الضبعة الكهروذرية وكذلك عقد تشغيل هذه المحطة لعشرات السنين، إضافة إلى عقد إمدادها بالوقود النووي اللازم.

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ويرى ليخاتشوف أن توقيع هذه العقود بين "روس آتوم" والحكومة المصرية يسهم في تطوير العلاقات الروسية المصرية من الناحيتين الإنسانية والتقنية.

وترصد "روس آتوم" 21 مليار دولار لتمويل مشروع محطة الضبعة، مع إمكانية الزيادة لتصل القيمة المرصودة إلى 26 مليار دولار.

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يذكر أن روسيا ومصر قد وقعتا بحضور الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي في القاهرة اتفاقا يقضي بدخول عقود بناء محطة الضبعة حيز التنفيذ.

وستضم المحطة أربعة مفاعلات باستطاعة 1200 ميغاواط لكل منها، سيتم بناؤها وفقا لنموذج المفاعلات النووية الروسية لعام 2006، وهي من الجيل الجديد "+3"، مع زيادة في السلامة وتحسين للمؤشرات التقنية الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يتم البدء ببناء المحطة بحلول عام 2020، على أن يبدأ أول مفاعل بالعمل في 2026، لينتهي بناء المحطة كاملا بين عامي 2028 و 2029.

المصدر: وكالات