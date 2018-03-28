مصر.. بناء محطة الضبعة الكهروذرية يبدأ في 2020

صرح مدير عام شركة "روس أتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف، اليوم الأربعاء بأن البدء ببناء محطة الضبعة النووية، والتي تعد الأولى في مصر، سيتم في عام 2020.

وقال ليخاتشوف بهذا الصدد: "بناء على الجدول الزمني المتفق عليه بين رئيسي مصر وروسيا في القاهرة في 11 ديسمبر الماضي، فإن بدء بناء المحطة سيكون بحلول 2020، رغم أن الأعمال التحضيرية، قد بدأت بالفعل".

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وكانت روسيا ومصر وقعتا في شهر ديسمبر الماضي في العاصمة المصرية اتفاقا يقضي بدخول عقود بناء محطة الضبعة حيز التنفيذ، بحضور كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن محطة الضبعة ستضم أربع كتل طاقة مع مفاعلات باستطاعة 1200 ميغاواط، والتي سيتم بناؤها وفقا لنموذج المفاعلات النووية الروسية لعام 2006، وهي من الجيل الجديد "+3"، مع زيادة في السلامة وتحسين للمؤشرات التقنية الاقتصادية.

المصدر: "نوفوستي"