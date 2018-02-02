"روس آتوم" تزود مصر بأحدث الأنظمة لحماية مفاعل الضبعة النووي

تعتزم شركة "روس آتوم" الروسية، تزويد مصر بأحد أحدث أنظمة حماية المفاعلات النووية، لدرء أي خطر محتمل عن محطة الضبعة النووية التي ستبنى بحلول العام 2020.

وسيحمي النظام الجديد الذي يحمل اسم "فخ الذوبان"، المفاعلات النووية التي ستقام في الضبعة من ذوبان الوقود النووي في المفاعل في حال وقوع كارثة كبرى قد تؤدي لتسربه.

وكانت مصر وروسيا، وقعتا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية لبناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، غرب مصر.

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ومن المقرر أن تتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاواط لكل منها.

وستكون الوحدات من نوعية VVER 1200، تابعة للجيل الثالث من المحطات النووية الروسية "3+" التي تبنى وفقا لمعايير المفاعلات النووية الروسية لعام 2006، بهدف زيادة السلامة وتحسين المؤشرات الفنية والاقتصادية.

المصدر: اليوم السابع + وكالات

أحمد باديان