الغاز الروسي يوحد الكوريتين

أشارت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا، إلى إمكانية تنفيذ مشروع لبناء خط أنابيب لضخ الغاز من روسيا إلى الكوريتين .

وربطت الوزيرة ذلك بتراجع التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتحسن الوضع الأمني هناك.

وقالت في حديث نقلته وكالة يونهاب: "إذا تحسن الوضع الأمني ​​في شبه الجزيرة الكورية، سنتمكن من النظر مجددا في مشروع خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى شمال وجنوب كوريا".

وأضافت الوزيرة، أن "مشاركة الشمال في المفاوضات حول التعاون في مجال الطاقة في شمال شرق آسيا يمكن أن تحفز وتساعد في تخفيف حدة التوتر الجيوسياسي في المنطقة".

وأكدت، أن حصة منطقة شمال شرق آسيا حيث توجد دول مثل كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والصين وروسيا، تبلغ ثلث استهلاك الغاز الطبيعي في العالم، ولكن حتى الآن يبقى تعاون دول المنطقة في هذا المجال صعبا.

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ويأتي تصريح الوزيرة الجنوبية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الكوريتين عودة الدفء بشكل ملحوظ في ظل بحث انعقاد قمة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين