أنباء عن قمة تضم الكوريتين والولايات المتحدة واليابان وروسيا

قالت بعض وسائل الإعلام، إن القيادة الكورية الشمالية ناقشت موضوع عقد قمة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وروسيا.

وأشارت صحيفة "اساهي" اليابانية، إلى أن طوكيو أرسلت إلى بيونغ يانغ، عبر رابطة مواطني كوريا الشمالية، اقتراحا لعقد قمة ثنائية بين الجانبين.

وقالت الصحيفة، إن اللقاء بين زعيمي اليابان وكوريا الشمالية قد ينعقد في يونيو 2018.

وأعلن دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي يوم أمس، أنه لم يتم بعد بحث احتمال لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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وكان الأخير قد زار الصين في الفترة من 25 إلى 28 من مارس الجاري والتقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي أشار إلى أهمية الزيارة وقال إنها تشهد على الأهمية التي توليها بيونغ يانع للعلاقات مع بكين.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين