العراق يسعى لجذب استثمارات أجنبية بـ 100 مليار دولار

يسعى العراق إلى جذب استثمارات أجنبية بنحو 100 مليار دولار في قطاعات النقل والطاقة والزراعة في إطار خطة لإعادة البناء في أنحاء البلاد وإنعاش الاقتصاد بعد حرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ونشرت الهيئة الوطنية للاستثمار الحكومية قائمة تضم 157 مشروعا ستسعى لجذب استثمارات فيها خلال مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق، والذي من المقرر أن تستضيفه الكويت في الفترة من 12 إلى 14 فبراير.

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وقال مظهر صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن بعض تلك المشروعات يتعلق بإعادة بناء منشآت تعرضت للتدمير مثل مطار الموصل، في حين، أن مشروعات أخرى هي استثمارات جديدة تهدف إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وقال صالح: "المجموع التقريبي 100 مليار دولار وهذا يشمل إعادة البناء وإعادة التأهيل والمشاريع الجديدة". وتبلغ تكلفة 16 مشروعا 500 مليون دولار أو أكثر لكل منهم وفقا للقائمة.

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وتتصدر القائمة 3 مشاريع للسكك الحديدية، وهي خط سكك حديدية طوله 500 كيلومتر يمتد من بغداد إلى البصرة في الجنوب وتقدر تكلفته بنحو 13.7 مليار دولار، وخط سكك حديدية يمتد من بغداد إلى الموصل في الشمال تكلفته التقديرية 8.65 مليار دولار، وإنشاء مترو في العاصمة بتكلفة 8 مليارات دولار.

يشار هنا إلى أن العراق أعلن النصر على تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي في ديسمبر الماضي، بعد أن استعاد جميع المناطق، التي وقعت في يده في 2014 و2015.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي