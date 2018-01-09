كم يحتاج العراق لإعادة إعمار مناطقه المدمرة؟

كشف الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق، المبلغ الذي يحتاجه العراق لإعادة إعمار مناطقه التي دمرتها الحرب ضد تنظيم "داعش".

وقال العلاق، في مؤتمر صحفي بالكويت مع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، إن العراق بحاجة إلى مساعدات حجمها مئة مليار دولار على الأقل "لدعم القطاع السكني الذي تضرر على نحو كبير وقطاعات النفط والاتصالات والصناعات والخدمات الأساسية".

وكانت الكويت أعلنت رسميا عزمها استضافة مؤتمر دولي في الشهر القادم لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة التنظيم، متوقعة أن تقدم دول مانحة ومنظمات مساهمات مالية في الاجتماع الذي سيُعقد في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/ شباط.

من جهته، أكد الجار الله أهمية المؤتمر الذي سيعقد "في ظل ظروف حرجة"، مشيرا إلى أن "دعم الكويت للعراق لم ولن يتوقف لأن أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار الكويت والمنطقة".

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المصدر: وكالات

علي جعفر