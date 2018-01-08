الكويت تجمع تبرعات لإعادة إعمار العراق

أعلنت الكويت الاثنين استضافتها مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق في الفترة 12-14 فبراير/شباط المقبل بالتعاون مع البنك الدولي والقطاع الخاص.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله خلال مؤتمر صحافي اليوم إن بلاده "انتصرت رغم جراحها لدورها الأخلاقي والإنساني والعربي لدعم العراق"، في إشارة إلى غزو نظام صدام حسين للكويت في 1990.

وأضاف المسؤول "أن استقرار العراق هو استقرار للكويت وللمنطقة"، معتبرا أن هذا المؤتمر "يختلف عن المؤتمرات السابقة ذلك أنه مؤتمر تنموي، يفتح المجال أمام القطاع الخاص لإعادة إعمار العراق ، بمساهمة البنك الدولي الذي سيوفر الضمانات المطلوبة للاستثمار".

وتوقع مشاركة فاعلة خلال هذا المؤتمر الذي سيبحث خلال يومه الأول دور منظمات المجتمع المدني في إعادة إعمار العراق ثم في اليوم الثاني دور القطاع الخاص، فيما ستعلن الدول عن مساهماتها خلال الاجتماع الرسمي الذي يعقد في آخر أيام المؤتمر.

وكان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أبلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في يوليو/ تموز الماضي استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق، عقب إعلام العراق تحرير الموصل من سيطرة تنظيم "داعش".

المصدر: أ ف ب

علي جعفر