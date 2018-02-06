مصر تسعى لطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في 11 منطقة جديدة

أعلنت شركة "إيجاس" المصرية القابضة للغازات الطبيعية عن عزمها طرح مزايدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي فى 11 منطقة برية وبحرية، قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وقال مصدر مسؤول في "إيجاس" بحسب ما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية اليوم الثلاثاء إنها حصلت على الموافقات المطلوبة لطرح مزايدة تشمل 8 مناطق بحرية و3 مناطق برية.

وقد أعدت "إيجاس" مسبقا، خطة تتضمن طرح مزايدات للتنقيب عن الغاز الطبيعي والغاز الصخري سنويا، خاصة فى البحر المتوسط، التي تعتبرها الشركة منطقة واعدة فى مجال استخراج الغاز الطبيعى لمصر.

وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى ونحو 107 مليارات برميل من النفط الخام.

ويأتى طرح المزايدات العالمية للبحث عن الغاز والنفط الخام، فى إطار استراتيجية وزارة البترول لتشجيع وجذب استثمارات جديدة للشركات العالمية للعمل فى مصر بهذا المجال، من أجل إضافة احتياطيات جديدة وزيادة الإنتاج من الثروة النفطية، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود الأزرق.

وكانت "إيجاس" قد طرحت خلال مارس من 2015، مزايدة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى في 12 منطقة بحرية، وتم قبول 4 عروض في 4 قطاعات بالبحر المتوسط بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 306 ملايين دولار.

وبحسب بيانات "إيجاس"، فإنها تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي فى عام 2018 إلى 6.3 مليار قدم مكعب يوميا، مقارنة بـ6 مليارات قدم مكعب يوميا فقط كانت قد استهدفتها خلال النصف الثانى من 2017.

المصدر: "الشروق"