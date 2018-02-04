قفزة في الاحتياطي الأجنبي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن الاحتياطي الأجنبي قفز بنحو 45 % على أساس سنوي خلال يناير الماضي.

وجاء في بيان للمركزي أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بمقدار 11.846 مليار دولار، إلى 38.209 مليار دولار بحلول نهاية يناير 2018، مقارنة مع 26.363 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام 2017.

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وارتفع كذلك الاحتياطي الأجنبي على أساس شهري بقيمة 1.189 مليار دولار خلال الشهر ذاته المذكور، مقارنة بالشهر السابق له صعودا من 37.020 مليار دولار.

وساهمت قروض استلمتها مصر بتحقيق هذه الزيادة .

المصدر: وكالات

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