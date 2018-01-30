واردات مصر قد تقع في مأزق بعد 8 أشهر

أكد وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق رامي أبو النجا، أن الاحتياطي الأجنبي للبلاد يكفي لتغطية الواردات لثمانية أشهر فقط.

ووفقا له، فإن الاحتياطي الأجنبي البالغ قدره نحو 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي ، سيغطي احتياجات الاستيراد لمدة ثمانية أشهر اعتبارا من الآن.

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وجاءت تصريحات أبو النجا خلال عرض للمؤشرات المالية والاقتصادية بمصر في مؤتمر للاستثمار تعقده سي.آي كابيتال بالقاهرة، اليوم الثلاثاء.

وبلغ الاحتياطي المصري مستوى قياسيا غير مسبوق بحلول نهاية ديسمبر بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من صندوق النقد الدولي كشريحة من القرض البالغ 12 مليار دولار.

وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.

المصدر: رويترز

ناديجدا أنيوتينا