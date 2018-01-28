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مصر تقترض 14 مليار جنيه لسد العجز

مال وأعمال

مصر تقترض 14 مليار جنيه لسد العجز
Reuters Mohamed Abd El Ghany
مصر تقترض 14 مليار جنيه لسد العجز
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يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 14 مليار جنيه (حوالي 800 مليون دولار)، بهدف سد عجز الموازنة العامة للدولة.

وقالت بيانات رسمية صادرة عن المركزي المصري إن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7.5 مليار لأجل 266 يوما.

وتقدر الحكومة المصرية عجز الموازنة العامة للعام الجاري عند 370 مليار جنيه، وتموله الحكومة عن طريق طرح سندات الخزانة وأدوات الدين الأخرى.

(الدولار = 17.68 جنيه مصري)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

 

 

 

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