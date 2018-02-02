ارتفاع حجم الودائع الأجنبية بالبنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، أن الودائع بالعملة الأجنبية ازدادت على أساس سنوي بنسبة 3.4 % خلال ديسمبر 2017، بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار.

وقال المركزي المصري وفق بيانات منشورة على موقعه، أمس الخميس، إن الودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت إلى 38.5 مليار دولار في ديسمبر 2017، مقابل 37.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016.

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وبعدما حرر المركزي المصري سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ترك للبنوك العاملة في السوق المحلية حرية تحديد السعر أمام العملات الأجنبية المختلفة، وفقا لآلية العرض والطلب.

وصعد إجمالي الودائع بالعملة المحلية، بنسبة 31% على أساس سنوي في نهاية 2017.

وبلغ إجمالي الودائع في البنوك العاملة بالسوق المصرية، 2.11 تريليون جنيه (119 مليار دولار) بنهاية 2017، مقابل 1.61 تريليون جنيه (913 مليون دولار) في نفس الشهر من 2016.

(الدولار = 17.63 جنيه مصري

المصدر: وكالات

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