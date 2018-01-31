مصر.. 2000 تأشيرة عمل لإيطاليا !
أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء عن أنه سيصدر تقريبا 2000 تأشيرة عمل لإيطاليا.
وبحثت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال لقائها أنجلو ماتوني أمين عام الرابطة الإيطالية في العالم، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، سبل التعاون المشترك حول المشروع الإيطالي "لم شمل الأسرة".
ويهدف المشروع الإيطالي لدمج الجاليات المهاجرة بالمجتمع الإيطالي، وعلى رأسها الجالية المصرية هناك، ومن المقرر انطلاق المشروع خلال شهر فبراير/شباط المقبل.
وأكدت مكرم أن هذا المشروع يعد مشروعا إنسانيا كبيرا يساعد على لم شمل الأسرة المصرية المتواجدة بالأراضي الإيطالية.
كما يهدف مكرم للقضاء على الهجرة غير الشرعية، من خلال هذه الخدمات، حيث يأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة بمختلف الطرق.
من جانبه، قال عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، إن المشروع سيقدم دورة في اللغة الإيطالية، كعنصر اساسي من عناصر الاندماج داخل المجتمع للمساعدة في التعرف على ثقافته وعاداته.
كما يهدف المشروع للقضاء على سبل الهجرة غير الشرعية، من خلال تقديم تأشيرات سفر للعاملين الراغبين بشكل مجاني، بحد أدنى 340 تأشيرة تصل إلى 2000 تأشيرة بحسب الطلب عليها.
وسيتم ذلك من خلال السفارة الإيطالية بالقاهرة، على أن ينتهي المشروع في 2019، موضحا أن هناك فرصة لمد فترة استمرار المشروع لأعوام قادمة.
من جانبه، قال أنجلو ماتوني إن هذا المشروع يستهدف جاليات أجنبية من 9 دول هي مصر، والإكوادور، والسنغال، وتونس، وبوليفيا، وبيرو، والصين، وألبانيا، وأوكرانيا.
ويقوم على هدف دمج هذه الجاليات بالمجتمع الإيطالي، على مستوى الأسرة الصغيرة من خلال تعليم اللغة الإيطالية.
وأشار ماتوني إلى أن العلاقات الوطيدة بين مصر وإيطاليا والتي تمتد عبر التاريخ، موضحا أنه من المقرر عقد مؤتمر بالقاهرة برعاية وزارة الهجرة، خلال الفترة المقبلة للإعلان عن المشروع بكل تفاصيله.
المصدر: سبوتنيك