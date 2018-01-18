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فرنسا وألمانيا تسعيان لتوحيد المواقف حول إصلاح منطقة اليورو

مال وأعمال

فرنسا وألمانيا تسعيان لتوحيد المواقف حول إصلاح منطقة اليورو
AFP ERIC PIERMONT
وزيرا المالية الفرنسي برونو لومير والألماني بيتر ألتماير
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أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن باريس وبرلين تسعيان لتوحيد المواقف من إصلاح منطقة اليورو الربيع المقبل.

وقال الوزير الفرنسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، بيتر ألتماير، في باريس، اليوم الخميس: "لدينا أولوية عاجلة تتمثل في إتمام العمل على الاتحاد المصرفي واتحاد أسواق رؤوس الأموال وتوحيد المنظومات الضريبية مع ألمانيا".

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وتابع قائلا: "نهدف إلى التوصل إلى موقف موحد من هذه المسائل في الفترة ما بين مارس/آذار ويونيو/حزيران".

ويأتي لقاء وزيري المالية الفرنسي والألماني قبل يوم من زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لباريس، ومن المقرر أن تبحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبل الاتحاد الأوروبي، والإصلاح في منطقة اليورو.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف

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