ميركل تبحث في باريس مستقبل أوروبا مع ماكرون الجمعة

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستزور باريس يوم الجمعة لبحث مستقبل أوروبا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء في بيان لقصر الإليزيه، أن "رئيس الجمهورية سيستقبل المستشارة أنغيلا ميركل عصر يوم الجمعة 19 يناير/كانون الثاني بقصر الإليزيه. وستركز زيارة العمل هذه على مستقبل أوروبا والأولويات للمستقبل".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء سيسبقه بيوم واحد اجتماع وزيري المالية الألماني بيتر التماير والفرنسي برونو لومير.

يذكر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى لإصلاح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد منصب وزير المالية للاتحاد الأوروبي، ووضع ميزانية موحدة لمنطقة اليورو. لكن مصير الجهود لإصلاح الاتحاد الأوروبي لا يزال غامضا على خلفية تعثر المشاورات حول تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف