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سرقة مجوهرات نفيسة للعائلة الحاكمة القطرية

مال وأعمال

سرقة مجوهرات نفيسة للعائلة الحاكمة القطرية
AFP Olivier MORIN
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سرقت، أمس الأربعاء مجوهرات ثمينة تابعة لمجموعة العائلة الحاكمة القطرية كانت معروضة في قصر "دوكاله" في مدينة البندقية الإيطالية.

وأعلنت الشرطة الإيطالية، أنه لم تحدد قيمة المسروقات التي شملت قرطي أذن ودبوس زينة كانت موجودة في معرض "كنوز المغول ومهراجا"، ولا يستبعد المحققون أن تبلغ قيمة المسروقات مليون يورو.

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وكشفت التحقيقات الأولية أن السارقين تمكنا من اختراق أحدث أجهزة الحماية في العالم، وتمكنا من تأخير انطلاق صفارة الإنذار في الواجهة المصفحة التي عرضت خلفها القطعتان.

وبحسب الشرطة فقد نهب اللصان الماهران المجوهرات، ثم اختلطا بزوار المعرض ولاذا بالفرار، لتطلق أجهزة الإنذار صفاراتها بعد فوات الأوان.

ويضم المعرض الذي افتتح في سبتمبر الماضي، حوالي 270 قطعة مجوهرات هندية نفيسة تعود للحقبة الممتدة بين القرن السادس عشر والقرن العشرين استُعيرت من مجموعة آل ثاني القطرية.

المصدر: وكالات

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