أعلن ذلك النائب الأول لوزير الخارجية الهندي فيناي كواترا خلال مؤتمر صحفي في ختام المحادثات التي أجراها الزعيمان الروسي والهندي.

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وقال كواترا: "لقد حدد الزعيمان هدفا جديدا يتمثل في تحقيق تجارة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030".

ووفقا لما أفاد به فإن رئيس الوزراء الهندي صرح خلال المحادثات مع الرئيس الروسي بضرورة توسيع سلة التجارة بين البلدين.

وقال كواترا إن "رئيس الوزراء أكد على الحاجة إلى توسيع سلة التجارة بين البلدين، وتحدث في هذا الصدد عن توسيع رقعة الوصول إلى الأسواق أمام البضائع الهندية في القطاعين الزراعي والصناعي".

وأشار أيضا إلى أن بوتين ومودي ركزا على مجالات مهمة في الاقتصاد مرتبطة بنمو مختلف القطاعات في كلا البلدين، لا سيما توريد الأسمدة من روسيا إلى الهند.

وقد وصل مودي الذي تبوأ منصبه كرئيس للوزراء في يونيو الماضي إلى روسيا مساء أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومي 8 و9 يوليو.

المصدر: RT + وكالات