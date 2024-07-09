وجاء هذا الإعلان في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا الاتحادية.

وقال دميترييف: "اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والوكالة الوطنية لترويج الاستثمار في الهند Invest India على دعم دخول الشركات الروسية إلى السوق الهندية وجذب الأعمال الهندية إلى روسيا".

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وأضاف: "تعد روسيا أحد أكبر 5 شركاء تجاريين للهند وثاني أكبر مستورد للمنتجات الهندية، مما يشير إلى الاهتمام الكبير للشركات الروسية بالسوق الهندية التي تتمتع بإمكانات كبيرة نحو المزيد من النمو".

كما لفت دميترييف إلى أن توحيد الجهود مع Invest India سيسهم في التنفيذ السريع لمشاريع الاستثمار الثنائية الجديدة في إطار مجموعة واسعة من الصناعات.

ووصل رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا في زيارة تستمر يومي 8 و9 يوليو الجاري، في أول زيارة خارجية له بعد فوزه بولاية جديدة، ما يؤكد متانة العلاقات ويبعث رسالة قوية للغرب بفشل محاولاته "لعزل روسيا".

المصدر: إنترفاكس + RT