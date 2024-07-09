مباشر

الطلبات الأخيرة

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 09:35 GMT

    الإعلان عن استثمارات روسية إضافية بـ100 مليار روبل في الهند

    أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف عن اتفاق مع الجانب الهندي على استثمارات روسية جديدة في السوق الهندية بقيمة 100 مليار روبل.

    الإعلان عن استثمارات روسية إضافية بـ100 مليار روبل في الهند
    نوفوستي

    وجاء هذا الإعلان في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا الاتحادية.

    وقال دميترييف: "اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والوكالة الوطنية لترويج الاستثمار في الهند Invest India على دعم دخول الشركات الروسية إلى السوق الهندية وجذب الأعمال الهندية إلى روسيا".

    وأضاف: "تعد روسيا أحد أكبر 5 شركاء تجاريين للهند وثاني أكبر مستورد للمنتجات الهندية، مما يشير إلى الاهتمام الكبير للشركات الروسية بالسوق الهندية التي تتمتع بإمكانات كبيرة نحو المزيد من النمو".

    كما لفت دميترييف إلى أن توحيد الجهود مع Invest India سيسهم في التنفيذ السريع لمشاريع الاستثمار الثنائية الجديدة في إطار مجموعة واسعة من الصناعات.

    ووصل رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا في زيارة تستمر يومي 8 و9 يوليو الجاري، في أول زيارة خارجية له بعد فوزه بولاية جديدة، ما يؤكد متانة العلاقات ويبعث رسالة قوية للغرب بفشل محاولاته "لعزل روسيا".

    المصدر: إنترفاكس + RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون: نفذنا عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" هاجمنا فيها هدفا حيويا في إيلات

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات صواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)

    أخبار العالم

    الخارجية الألمانية "تتفاجأ" بإلغاء اللقاء مع وزير الخارجية الهنغاري بعد زيارة موسكو

    أخبار العالم

    زيلينسكي: الاتفاق مع بولندا ينص على إمكانية اعتراضها الصواريخ والمسيرات في مجالنا الجوي

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو