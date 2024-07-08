إقرأ المزيد بيسكوف: الغرب يبدي اهتماما خاصا بزيارة مودي المرتقبة إلى روسيا

وأضافت الوكالة أن طائرة مودي هبطت في مطار "فنوكوفو-2" بالعاصمة الروسية.

وكتب مودي باللغة الروسية على منصة "إكس": "وصلت إلى موسكو. ننتظر مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين بلدينا وخاصة في مجالات التعاون المستقبلية. وسيكون تعزيز العلاقات بين البلدين مفيدا للشعبين".

Прибыл в Москву. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, особенно в футуристических областях сотрудничества. Укрепление связей между нашими странами принесет большую пользу нашим народам. pic.twitter.com/InfghTLYLU — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2024

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الهندي يوم الثلاثاء الجالية الهندية في روسيا، ويضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في الساحة الحمراء، ويزور جناح عملاق الطاقة النووية الروسي "روساتوم" في معرض "نجاحات الاقتصاد الوطني" في موسكو.

وسيعقب ذلك حوار بين زعيمي البلدين بصيغة مصغرة، قبل مباحثات موسعة سيترأساها.

المصدر: RT