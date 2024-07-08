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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 12:21 GMT

    وصول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا في زيارة رسمية (فيديو)

    أفادت وكالة "نوفوستي" بوصول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى موسكو.

    وصول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا في زيارة رسمية (فيديو)
    Sputnik

    وأضافت الوكالة أن طائرة مودي هبطت في مطار "فنوكوفو-2" بالعاصمة الروسية.

    وكتب مودي باللغة الروسية على منصة "إكس": "وصلت إلى موسكو. ننتظر مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين بلدينا وخاصة في مجالات التعاون المستقبلية. وسيكون تعزيز العلاقات بين البلدين مفيدا للشعبين".

    ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الهندي يوم الثلاثاء الجالية الهندية في روسيا، ويضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في الساحة الحمراء، ويزور جناح عملاق الطاقة النووية الروسي "روساتوم" في معرض "نجاحات الاقتصاد الوطني" في موسكو.
    وسيعقب ذلك حوار بين زعيمي البلدين بصيغة مصغرة، قبل مباحثات موسعة سيترأساها.

    المصدر: RT

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