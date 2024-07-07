بيسكوف: الغرب يبدي اهتماما خاصا بزيارة مودي المرتقبة إلى روسيا
أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الغرب يبدي اهتماما كبيرا بزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المرتقبة إلى روسيا.
الكرملين يعلن موعد زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا
وقال: "تنتابهم الغيرة.. الدول الأوروبية تترقب هذه الزيارة باهتمام كبير وهي محقّة في ذلك، وهذا ما يؤكد أهمية هذه الزيارة عمليا".
وأعلن الكرملين مؤخرا أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا سيزور روسيا يومي 8 و9 يوليو الجاري، في أول زيارة خارجية له بعد فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية.
المصدر: نوفوستي
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