إقرأ المزيد الكرملين يعلن موعد زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا

وقال: "تنتابهم الغيرة.. الدول الأوروبية تترقب هذه الزيارة باهتمام كبير وهي محقّة في ذلك، وهذا ما يؤكد أهمية هذه الزيارة عمليا".

وأعلن الكرملين مؤخرا أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا سيزور روسيا يومي 8 و9 يوليو الجاري، في أول زيارة خارجية له بعد فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية.

المصدر: نوفوستي