وأكد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند سسيحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الراهنة المطروحة على الأجندة الدولية والإقليمية.

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وكتبت صحيفة "تريبيون" تعليقا على هذه الزيارة: "تكمن أهميتها في أنها ستأتي في أعقاب تولي مودي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، وبعد إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية خامسة".

المصدر: RT