الكرملين يعلن موعد زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا
أعلن الكرملين أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيزور روسيا يومي 8 و9 يوليو الجاري، في أول زيارة خارجية له بعد فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية مؤخرا.
وأكد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند سسيحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الراهنة المطروحة على الأجندة الدولية والإقليمية.
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وكتبت صحيفة "تريبيون" تعليقا على هذه الزيارة: "تكمن أهميتها في أنها ستأتي في أعقاب تولي مودي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، وبعد إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية خامسة".
المصدر: RT
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