شركة عالمية تبيع أصولها في 3 دول بينها مصر للتوسع في إسرائيل

قررت شركة "إنرجيان" للطاقة المدرجة في بورصتي لندن وتل أبيب بيع أصولها في قطاعي الغاز والنفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا بقيمة 945 مليون دولار، لتوسيع نشاطها في إسرائيل.

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وأوضحت إنرجيان في بيان اليوم الخميس أن الاتفاق مع شركة كارلايل إنرجي بارتنرز يتضمن دفعة نقدية بقيمة 504 ملايين دولار، توجه 200 مليون دولار منها لتوزيعات أرباح على المساهمين بالإضافة إلى سداد سندات مستحقة على الشركة بقيمة 450 مليون دولار بالكامل.

وتتوقع إنرجيان إتمام الصفقة بنهاية العام الجاري، وتعتزم توجيه عائداتها لتوسيع عملياتها في حقل كاريش الإسرائيلي وحقل أنشوا في المغرب، مع التركيز على استثماراتها في مجال الغاز الطبيعي.

كما سيساهم التخلي عن أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا في تخفيض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 40%، ما يسرع أهدافها للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية لعام 2035 بنحو 10 سنوات، وفقًا للبيان.

وتمتلك إنرجيان في مصر امتيازات التنقيب التي تتركز على الغاز الطبيعي في حقول أبو قير وشمال العامرية وشمال إدكو بنسبة 100%.

وبلغ إنتاج إنرجيان في مصر 25 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا بنهاية 2023، 86% منها من الغاز الطبيعي.

وبلغ إنتاج إنرجيان العالمي بنهاية نفس العام 123 ألف برميل يوميًا، 83% منها من الغاز الطبيعي، بينها 87 ألف برميل يوميًا في إسرائيل وحدها يأتي معظمها من حقل كاريش.

وبلغ صافى مستحقات الشركة لدى الهيئة العامة للبترول المصرية 147 مليون دولار، من بينها 114 مليون دولار تم تصنيفها على أنها ديون متأخرة، وفقًا لبيان إنرجيان عن العام 2023.

المصدر: وكالات