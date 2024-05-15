شراكة روسية صينية تشمل نقل تكنولوجيا اللقاحات الروسية إلى الصين

عقد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة شراكة مع شركة أدوية صينية بهدف نقل تكنولوجيا وإنتاج عدد من اللقاحات الروسية إلى الصين.

واتفق الصندوق السيادي الروسي على الشراكة مع شركة الأدوية الصينية "أونكو جينيريكس" (OncoGenerix) بغرض نقل تكنولوجيا وإنتاج عدد من اللقاحات التي طورها المعهد الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة "غاماليا" إلى االصين.

ويأتي الإعلان عشية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ومن المقرر أن يوقع الزعيمان بيانا مشتركا وعددا من الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

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وتقدم الشركة الصينية مجموعة متكاملة من خدمات تصنيع الأدوية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وتطوير العمليات، وتوسيع نطاقها، والتحقق من المعدات والعمليات، والتركيب، والتعبئة، وغيرها من العمليات التي تنفذها الشركة وفقا لأعلى المعايير الصناعية.

وفي إطار الشراكة سيفتتح "غاماليا" مركزا للبحث والتطوير في الصين ما سيسمح لإجراء تعديلات على الأدوية وتنفيذ أبحاث إضافية.

وبحسب الصندوق الروسي فإن مجموعة الأدوية التي من المخطط إنتاجها سيتم تحديدها بناء على دراسة وتحديد مجالات العلاج الفعالة في السوق الصينية.

وقال رئيس الصندوق الروسي كيريل دميترييف إن "الشراكة بين الصندوق و"أونكو جينيريكس" تفتح الفرصة لنقل التطورات الأخرى من مركز غماليا إلى السوق الصينية، والتي أثبتت جدارتها في روسيا وإمكاناتها التصديرية الكبيرة".

المصدر: RT