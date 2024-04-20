بوتين يوعز بوضع تدابير إضافية لدعم المنتجين الزراعيين

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهات للحكومة بوضع إجراءات إضافية لدعم المنتجين الزراعيين، وذلك في أعقاب جولة عمل قام بها إلى إقليم ستافروبول بجنوب البلاد مطلع مارس.

وقالت وثيقة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، إن هذه التدابير تهدف إلى "زيادة حجم الإنتاج الزراعي بما لا يقل عن 25% بحلول عام 2030 وصادراته بما لا يقل عن 1.5 مرة مقارنة بمستوى العام 2021."

وبين ما تضمنته قائمة توجيهات الرئيس:

النظر في مسائل زيادة حجم التمويل لبرامج الإقراض الاستثماري التفضيلي، وتوسيع الدعم للشركات الصغيرة

تطوير استصلاح الأراضي

بناء المرافق اللازمة لمعالجة وتخزين المنتجات الزراعية والمواد الخام والغذاء، وتطوير البنية التحتية المخصصة لتصديرها

لدى تطوير مشروع وطني للسيادة التكنولوجية في مجال الأمن الغذائي، ينبغى اتخاذ خطوات لتوفير الدعم ذي الأولوية للمنتجين الزراعيين الذين يعتمدون على المواد الزراعية محلية الصنع، بما فيها البذور والمواد الكيميائية والمستضدرات البيولوجية وغيرها

تطوير التكنولوجيات الحيوية، بما في ذلك من خلال الحوافز الضريبية وتحفيز الطلب على منتجات التكنولوجيا الحيوية

تحديث أسطول صيد الأسماك (لا سيما ذي الحمولة الصغيرة) للشركات العاملة في الصيد الساحلي في أحواض "الغربي" و"بحري آزوف والأسود" و"فولغا - قزوين".

وأوعز بوتين للحكومة وشركة "غازبروم" بدراسة مهمة توفير الغاز للمنتجين الزراعيين "بأسعار مضبوطة" وضمان أولوية ربطهم بشبكات توزيع الغاز، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد المنتجين الزراعيين بالبنزين والديزل بالكميات المطلوبة.

كما وجه بوتين الحكومة والبنك المركزي بتقديم مقترحات بحلول الأول من يوليو، لإنشاء بورصة للمنتجات الزراعية بالتعاون مع دول "بريكس".

المصدر: RT