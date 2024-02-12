روسيا.. صادرات المنتجات الزراعية تتجاوز 43 مليار دولار

أظهرت بيانات الجمارك الروسية ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية من روسيا في العام الماضي 2023 بنسبة 4.3% مقارنة بالعام 2022 إلى 43.1 مليار دولار.

كما أشارت بيانات الجمارك الروسية، إلى أن واردات المنتجات الزراعية انخفضت بنسبة 1.7% إلى 35.1 مليار دولار.

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وللمقارنة بلغت صادرات المنتجات الزراعية من روسيا في العام 2022 قرابة 41.3 مليار دولار، مقابل واردات من هذه المنتجات 35.8 مليار دولار.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإنجازات التي حققتها روسيا بالمجال الزراعي، وقال إن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية وإنها الآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.

وتتصدر روسيا دول العالم بصادرات القمح، وبحسب بيانات اتحاد مصدري الحبوب الروسي فإن صادرات القمح الروسي بلغت منذ بداية الموسم الزراعي 2023/2024 وحتى نهاية يناير الماضي 29.5 مليون طن بزيادة 13% مقارنة بالموسم الماضي.

ومن كبار مشتري القمح الروسي: تركيا (4.349 مليون طن)، ومن ثم مصر (3.577 مليون طن)، فبنغلاديش (2.372 مليون طن)، ومن باكستان (1.640 مليون طن)، فالجزائر (1.604 مليون طن).

المصدر: RT + نوفوستي