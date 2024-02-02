كبار مستوردي الحبوب الروسية

أعلن اتحاد مصدري الحبوب الروس أن صادرات الحبوب الروسية بلغت منذ يوليو 2023 وحتى نهاية يناير 2024، نحو 38.5 مليون طن.

وأشار الاتحاد إلى أن صادرات الحبوب الروسية لموسم 2023/2024 نمت بنسبة 23% مقارنة بالموسم الزراعي الماضي.

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وكشف الاتحاد عبر "تلغرام" عن كبار مشتري الحبوب الروسية للموسم 2023/2024 (منذ بداية يوليو وحتى نهاية يناير).

وتضمنت القائمة دولتين عربيتين، وفي ما يلي أكبر خمسة مستوردين منذ بداية يوليو 2023 وحتى نهاية يناير 2024:

1. تركيا - 4.984 مليون طن

2. إيران - 4.124 مليون طن

3. مصر - 3.581 مليون طن

4. بنغلادش - 2.410 مليون طن

5. السعودية - 2.209 مليون طن

المصدر: RT