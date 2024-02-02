كبار مستوردي الحبوب الروسية
Sputnik
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أعلن اتحاد مصدري الحبوب الروس أن صادرات الحبوب الروسية بلغت منذ يوليو 2023 وحتى نهاية يناير 2024، نحو 38.5 مليون طن.
وأشار الاتحاد إلى أن صادرات الحبوب الروسية لموسم 2023/2024 نمت بنسبة 23% مقارنة بالموسم الزراعي الماضي.
وكشف الاتحاد عبر "تلغرام" عن كبار مشتري الحبوب الروسية للموسم 2023/2024 (منذ بداية يوليو وحتى نهاية يناير).
وتضمنت القائمة دولتين عربيتين، وفي ما يلي أكبر خمسة مستوردين منذ بداية يوليو 2023 وحتى نهاية يناير 2024:
1. تركيا - 4.984 مليون طن
2. إيران - 4.124 مليون طن
3. مصر - 3.581 مليون طن
4. بنغلادش - 2.410 مليون طن
5. السعودية - 2.209 مليون طن
المصدر: RT