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كبار مستوردي الحبوب الروسية

مال وأعمال

كبار مستوردي الحبوب الروسية
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلن اتحاد مصدري الحبوب الروس أن صادرات الحبوب الروسية بلغت منذ يوليو 2023 وحتى نهاية يناير 2024، نحو 38.5 مليون طن.

وأشار الاتحاد إلى أن صادرات الحبوب الروسية لموسم 2023/2024 نمت بنسبة 23% مقارنة بالموسم الزراعي الماضي.

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وكشف الاتحاد عبر "تلغرام" عن كبار مشتري الحبوب الروسية للموسم 2023/2024 (منذ بداية يوليو وحتى نهاية يناير).

وتضمنت القائمة دولتين عربيتين، وفي ما يلي أكبر خمسة مستوردين منذ بداية يوليو 2023 وحتى نهاية يناير 2024:

1. تركيا - 4.984 مليون طن

2. إيران - 4.124 مليون طن

3. مصر - 3.581 مليون طن

4. بنغلادش - 2.410 مليون طن

5. السعودية - 2.209 مليون طن

المصدر: RT

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