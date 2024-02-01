كبار مستوردي القمح الروسي.. دولتان عربيتان في الصدارة

أعلن اتحاد مصدري الحبوب الروسي أن صادرات القمح الروسي بلغت منذ بداية الموسم الزراعي 2023/2024 وحتى نهاية يناير الماضي 29.5 مليون طن بزيادة 13% مقارنة بالموسم الماضي.

وكشف الاتحاد الروسي في منشور في تطبيق "تلغرام" عن كبار مشتري القمح في الموسم 2023/2024 (الموسم الزراعي في روسيا: بداية يوليو حتى نهاية يونيو).

إقرأ المزيد

واستحوذت 5 دول على 31% من مشتريات القمح الروسي، حيث استوردت أكثر من 9 ملايين أطنان من القمح من روسيا في الفترة المذكورة.

ووفقا للاتحاد تضمنت القائمة دولتان عربيتان وهما مصر والجزائر، وفيما يلي أكبر مستوردي القمح الروسي في الفترة منذ بداية يوليو 2023 - نهاية يناير 2024:

1. تركيا - 4.349 مليون طن

2. مصر - 3.577 مليون طن

3. بنغلادش - 2.372 مليون طن

4. باكستان - 1.640 مليون طن

5. الجزائر - 1.604 مليون طن

المصدر: RT