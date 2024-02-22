العلماء الروس: مساحة الأراضي الزراعية في روسيا ستزداد بحلول عام 2050

ذكرت الخدمة الصحفية في جامعة "سكولتيك" الروسية أن الأراضي الزراعية في روسيا ستتوسع نتيجة لتغير المناخ، في حين أن الضغط على موارد المياه في العديد من المناطق سيزداد إلى حد بعيد.

واستوضح العلماء الروس باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في روسيا والدول المجاورة لها ستتوسع إلى حد بعيد بحلول عام 2050 نتيجة لتغير المناخ، ولكن في الوقت نفسه فإن الضغط على الموارد المائية في العديد من المناطق الزراعية سوف يزداد بشكل ملحوظ.

وجاء في تقرير نشرته الخدمة الصحفية للجامعة أن العلماء توصلوا إلى استنتاج مفاده بأن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ستزداد خلال 25 عاما بسبب توسع حدودها نحو الشمال. وفي الوقت نفسه، ففي المناطق التي تستخدم بنشاط لزراعة المحاصيل اليوم، قد تكون هناك حاجة إلى ري أكثر نشاطا بشكل ملحوظ.

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هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه مجموعة من علماء التربة والرياضيات الروس بقيادة فاليري شيفتشينكو، المهندس الباحث في مركز الذكاء الاصطناعي التطبيقي التابعة لجامعة "سكولتيك" عند تقييم مدى فاعلية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية لتحليل النتائج التي تم الحصول عليها من النماذج المناخية. واهتم العلماء على وجه الخصوص بما إذا كان من الممكن استخدام الشبكات العصبية للتنبؤ بكيفية تأثير تغير المناخ على الزراعة.

وللحصول على هذه المعلومات استخدم العلماء مجموعتين من النماذج والبيانات المعتمدة على نطاق واسع ERA5 وCMIP6، والتي عادة ما تستخدم لإعداد توقعات تغير المناخ وتقييم مصداقيتها. وقام العلماء بدمج هذه البيانات مع قاعدة بيانات GFSAD، التي تحتوي على معلومات حول كيفية تغير استخدام التربة والإنتاجية ومستويات الري وغيرها من المواصفات الزراعية الرئيسية.

وأظهرت حسابات الذكاء الاصطناعي أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ستزداد بنسبة 10-12% في هذه المناطق من أوراسيا، وهو ما سيحدث بسبب انتقال المنطقة الشمالية من الحدود الزراعية نحو القطب الشمالي وزيادة مستويات هطول الأمطار في شرق أوروبا. وفي الوقت نفسه، أظهرت حسابات الشبكة العصبية أن استهلاك المياه لري الحقول سيزداد بشكل ملحوظ في شمال الصين وجنوب جبال الأورال الروسية، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند التخطيط لاستصلاح الأراضي.

المصدر: تاس