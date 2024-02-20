وزارة الزراعة الروسية تعلن الانتهاء من توريد القمح إلى البلدان الأكثر فقرا في إفريقيا

صرح وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، بأن الوزارة بالتعاون مع شركة الحبوب المتحدة بدعم ومساعدة من وزارة الخارجية ووزارة النقل، أكملت توريد القمح إلى ستة من أفقر بلدان إفريقيا.

وقال باتروشيف في لقاء مع الرئيس الروسي: "استكملت وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركة المتحدة للحبوب وبدعم ومساعدة وزارة الخارجية ووزارة النقل توريد القمح للدول الستة الأفقر في القارة الإفريقية، بإجمالي 200 ألف طن من الحبوب".

وقال إن أول سفينة غادرت في 7 نوفمبر 2023، وآخرها وصلت إلى الصومال نهاية يناير. وأضاف الوزير: "في 17 فبراير، اكتمل تفريغها. وتم بالمجمل إرسال 200 ألف طن من الحبوب إلى القارة الإفريقية في وقت واحد تقريبا. وبناء على ذلك، تم تسليم 25 ألف طن إلى مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي وإريتريا والصومال، وأرسلنا 50 ألف طن إلى جمهورية إفريقيا الوسطى".

ووجه الرئيس الروسي الشكر لباتروشيف على تنفيذ برنامج المساعدات الإنسانية للدول الإفريقية وعلى البداية الجيدة للعمل الزراعي في روسيا في هذا العام.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق، إن "خيارنا لصالح التعاون الاستراتيجي مع إفريقيا، يرتكز على أساس المنفعة المتبادلة وتوازن المصالح المشروعة. ونحن لا نروج لأي أجندات خفية، أو مبادئ توجيهية أيديولوجية".

وتحتفظ روسيا بعلاقات متينة وقوية مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، ومن أبرزها المجال الأمني والعسكري.

المصدر: RT