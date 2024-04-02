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"أرامكو" ترسي عقودا بـ7.7 مليار دولار

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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أرست "أرامكو" السعودية اليوم عقودا للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 7.7 مليار دولار لتنفيذ توسعة كبيرة بمعمل الغاز في الفاضلي بالمنطقة الشرقية.

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ومن المقرر أن يرفع المشروع طاقة معالجة الغاز في المعمل من 2.5 إلى ما يصل لنحو 4 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا.

ويتوقع أن تسهم طاقة المعالجة الإضافية، التي تبلغ 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا، في استراتيجية الشركة لرفع إنتاج الغاز بأكثر من 60 % بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2021.

ومن المرتقب أن تضيف توسعة معمل الغاز في الفاضلي 2300 طن متري إضافي يوميا لإنتاج الكبريت، واكتمالها بحلول نوفمبر 2027.

وأرست "أرامكو" السعودية عقود الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بمعمل الغاز في الفاضلي على كل من: شركة سامسونج الهندسية، وشركة "جي إس" للهندسة والإنشاءات، وشركة نسما وشركائها.

المصدر: الاقتصادية

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