ممر الملاحة الشمالي الروسي يسجل عبورا قياسيا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع حول تطوير ممر الملاحة الشمالي أن النفط كان المادة الرئيسية التي شحنت عبر الممر العام الماضي بواقع 36 مليون طن.

وأشار في الاجتماع الحكومي الذي عقد في منتدى معرض "روسيا"، إلى أن تدفق البضائع عبر ممر الملاحة الشمالي سجل في 2023 مستوى قياسيا.

وقال: "تم العام الماضي تسجيل تدفق قياسي للبضائع عبر ممر الملاحة الشمالي، حيث تم شحن ما يزيد عن 36 مليون طن".

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وأضاف نوفاك أن النفط الخام كان المادة الأساسية التي شحنت عبر الممر العام الماضي حيث تم شحن نحو 2.1 مليون طن.

وأكد أن تنفيذ مشاريع كبيرة في صناعات النفط والغاز والتعدين وتطوير البنية التحتية للموانئ، سيسهم في زيادة تدفق البضائع عبر هذا الممر.

وتوقع زيادة حركة البضائع عبر الممر في العام 2024 إلى 40 مليون طن، مع الأخذ في الاعتبار شحنات الغاز المسال من مشروع "أركتيك للغاز المسال-2".

وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

وتعمل روسيا بخطى حثيثة على تطويره، حيث تواصل تصنيع عدد إضافي من كاسحات الجليد لمرافقة السفن التجارية، ورفد أسطولها الأكبر عالميا من الكاسحات.

ومن المتوقع أن يصبح طريقا تجاريا رئيسيا بين أوروبا وآسيا.

المصدر: نوفوستي