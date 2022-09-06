"روساتوم" الروسية: لا بديل لحركة الشحن بين أوروبا وآسيا عن هذا الممر الملاحي

استبعد المدير العام للشركة الروسية "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، أن يؤثر الوضع الجيوسياسي الحالي على أهمية ممر الملاحة الشمالي كشريان مهم للنقل في العالم.

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وشدد المسؤول الروسي على أنه لا بديل لحركة الشحن بين أوروبا وآسيا عن هذا الممر الملاحي، وقال على هامش مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك اليوم الثلاثاء: "لم يتم تأكيد الآراء التي أشارت إلى أن الأحداث الدولية التي بدأت بعد فبراير من هذا العام ستقلص دور ممر الملاحة الشمالي".

وأضاف ليخاتشيف: "نراقب انخفاضا طفيفا في النقل الدولي، ومع ذلك، فإن النقل في روسيا ينمو بوتيرة أسرع. تنمو حركة النقل عبر ممر الملاحة الشمالي بنحو 5%-5.5% هذا العام".

وتابع ليخاتشيف قائلا: "نأمل أن نتجاوز (حركة النقل عبر ممر الملاحة الشمالي) رقم 36 مليون طن بحلول نهاية العام، وهي نتيجة تم تحقيقها أسرع مما تتضمنه خططنا والأهداف التي حددها الرئيس والحكومة".

وتعد شركة "روساتوم" المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للمواصلات على طول ممر الملاحة الشمالي، ويمتد الممر عبر منطقة القطب الشمالي ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المتجمد الشمالي. وتعمل روسيا باهتمام شديد على تطوير هذا الممر البحري.

وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز الى الأسواق الخارجية، خاصة وأن معظم هذا الخط بات خاليا من الجليد إلى حد كبير. ومن المتوقع أن يصبح ممر الملاحة الشمالي، طريقا تجاريا رئيسيا للبضائع المشحونة بين أوروبا وآسيا في المستقبل.

المصدر: RT