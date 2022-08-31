وزير روسي يؤكد أهمية الطريق البحري الشمالي لنقل البضائع إلى آسيا

قال أليكسي تشيكونكوف وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي، إن حجم البضائع التي سيتم نقلها هذا العام عبر سكة حديد بايكال-أمور وخط السكك الحديدية عبر سيبيريا سيقل عن حوالي 70 مليون طن.

وأضاف الوزير في مقابلة صحفية: "تعتبر الخدمات اللوجستية بمثابة القطاع الأساسي الجذري في اقتصاد الشرق الأقصى. وطبعا لن يفيد أي توسيع لخطوط السكك الحديدية هناك ما دامت توجد لو حتى نقطة واحدة تشهد التكدس المروري. ستتوقف الحركة حتما. واليوم بعد أن تم توجيه حركة البضائع في روسيا من الغرب إلى الشرق، ظهر مثل هذا التكدس المروري، لأن الموانئ في الجنوب والشمال الغربي من البلاد لم تعد تعمل بكل طاقتها لأسباب مختلفة. وبحسب حساباتنا، لن يتم تصدير ما يصل إلى 70 مليون طن من البضائع هذا العام وهو ما سيتسبب بخسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات للبلاد".

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وأشار الوزير، إلى أنه في مثل هذه الحالة، يجب فتح معابر حدودية جديدة إلى الصين، لكن هذا لن يحل المشكلة على الصعيد الشامل.

ووفقا له، يمكن حل هذه المشكلة، بواسطة استخدام الطريق البحري الشمالي، الذي أطلق عليه تشيكونكوف "مشروع القرن الحادي والعشرين العملاق".

وقال: "يمكن عبر هذا الطريق نقل كل ما يلزم إلى أسواق آسيا".

المصدر: تاس