إنجازات البلاد وعظمة تاريخها ومستقبلها: افتتاح المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو

تم افتتاح المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو من أجل عرض إنجازات روسيا.

يضم المعرض أكثر من 130 جناحا و13 مسارا للتجوال، مع تنظيم أكثر من 500 رحلة في اليوم. ستجري أغلب فعاليات المعرض في إطار ثقافي-ترفيهي، وتعليمي- عملي. وسيتمكن الزوار من مشاهدة جناح "معرض الإنجازات" الفريد من نوعه، والعمل الفني "خريطة موسكو الحية".

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تم افتتاح المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو يوم السبت، الموافق للـ 4 من نوفمبر/نشرين الثاني والذي سيعمل على مدار 161 يوما، أي حتى الـ 12 من ابريل/نيسان عام 2024.

وحسب ما صرح به منظمو المعرض، فإن الهدف من المعرض – هو عرض إنجازات روسيا، وعظمة تاريخها ومستقبلها، بالإضافة إلى المشاريع والابتكارات الأساسية للشركات والمنظمات والأقاليم الروسية.

Sputnik

يضم المعرض 131 جناحا: منها 89 مخصصا للأقاليم الروسية وجميع الوزارات والوكالة الفيدرالية لاحتياطيات الدولة و20 منها مخصص للشركات والمؤسسات والمنظمات الاجتماعية ومن بينها "حركة الأوائل"، و"روسيا-بلد الإمكانيات"، وكذلك مجتمع "المعرفة" .

بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد 13 مسار للتجوال وتنظيم أكثر من 500 رحلة يوميا. من ضمنها الرحلات التالية: "الغوص الرقمي"، و"البلد الأم"، و"المسار الأخضر"، و"نجاحي"، و"طريق-الفن"، و"الطاقة الذكية". وسيعمل في المعرض أكثر من 5 ألاف متطوع يقومون بتقديم المساعدة للزوار.

Sputnik

ومن المخطط له وكجزء من البرنامج الثقافي والترفيهي للمعرض، إقامة العديد من الفعاليات، بما في ذلك أيام المناطق الروسية، التي ستستعرض من خلالها كيانات الاتحاد الروسي إمكاناتها الاقتصادية والثقافية والسياحية، بالإضافة إلى أيام الاقتصاد الروسي، حيث سيقدم رواد الأعمال الإنجازات الرئيسية.

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وسيتضمن هذا البرنامج أيضا منتديات الإنجازات الوطنية في إطار المشاريع الوطنية وبرامج الدولة للحكومة الروسية.

وسيكون مهرجان تذوق الطعام "روسيا - أرض الذوق" جانبا أخرا مكملا للبرنامج الثقافي والترفيهي، وهو عبارة عن متجر متعدد الأقسام يضم مجموعة واسعة من السلع القادمة من المناطق الروسية، بالإضافة إلى سوق موسمية للمنتجات الزاعية.

ومن المواضيع الرئيسية التي يتطرق لها البرنامج التعليمي- إنجازات روسيا في مجال العلوم والتراث التاريخي والثقافي للبلاد. ستتم مناقشة هذه المواضيع خلال المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية والموائد المستديرة والندوات والاختبارات والدروس الرئيسية والعروض التقديمية وغيرها من الفعاليات. ومن المتوقع أن يصل عدد الحاضرين إلى أكثر من 5500 متحدث وما يفوق 450 ألف مشارك.

Sputnik

سيكون الماراثون التعليمي "المعرفة. الأولى"- هو الحدث الرئيسي للبرنامج التعليمي والذي سيقام في الفترة من 4 إلى 6 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، سيجري في 12 من ديسمبر/كانون الأول حفل تكريم الفائزين بالجائزة التعليمية لمجتمع "المعرفة".

وكجزء من برنامج أعمال المعرض، سيتم عقد أكثر من 300 فعالية. وبالإضافة إلى إقامة 19 يومًا مواضيعيًا مع تقديم تقاريرٍ من قبل الحكومة الروسية حول النتائج والإنجازات الرئيسية لهذا القطاع. وسيقدم كذلك رواد الأعمال مشاريعهم كجزء من أيام الإقتصاد الروسي.

كذلك سيجري عرض قطعة معمارية فريدة من نوعها بعنوان "معرض الإنجازات"، وتتكون من نفق مستقبلي النمط يمتد 166 مترا، حيث ستعرض داخل النفق معلومات بطريقة تفاعلية تحدّث عن الإنجازات الرئيسية للبلد.

أيضا ستكون هناك قطعة فنية بعنوان "الخارطة الحية لروسيا"، وسيدخل في تشكيلها عناصر متحركة تضم المناطق الروسية الـ 89. هذا العمل سيعرض مواد مصورة مختلفة، بدءا بخارطة لروسيا مصممة على شكل تطريز على قماش تتموضع عليه العديد من الزخارف التقليدية للقوميات الروسية، هذا إضافة إلى فيديوهات قصيرة تستعرض المناطق الروسية.

عدا عن ذلك هناك جناح "النواة"، والذي تم تصميمه كمركز علمي تعليمي للأطفال والبالغين. المنطقة الداخلية للجناح تتكون من عدة أقسام هي "المشروع النووي السوفييتي" و"زمن الأوّلين" و"الصناعة النووية الحديثة". هذه الأقسام ستعرف زائريها بتاريخ الطاقة النووية السلمية والمشاريع الحالية، أما منطقة "أتوماريوم" للعروض فستفتح للمشاهدين نافذة على المستقبل.

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أجنحة المناطق الروسية ستتوزع في القاعة 75 (اعتبارا من 9 من نوفمبر/نشرين الثاني عام 2023 ولغاية 14 من يناير/كانون الثاني عام 2024). منجزات المناطق الروسية سيستعرضها القائمون على إدارتها، وبموازاة ذلك من المزمع عقد برامج للأعمال وأخرى تعليمية وأنشطة ثقافية بمشاركة فرق وفنانين. ستنطلق أيام عروض المناطق بعروض مناطق دائرة الشرق الأقصى الفدرالية. ستجري فعاليات برنامج الأعمال الذي سيفتح في يناير/كانون الثاني أيضا في القاعة 75.

الدخول إلى المعرض مجاني، ولكن ستتطلب زيارة بعض الأنشطة والفعاليات تسجيلا مسبقا على الموقع الإلكتروني الرسمي.