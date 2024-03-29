شركة إماراتية تطور مع روسيا ممر نقل عالمي أسرع من قناة السويس

تخطط شركة "روساتوم" الروسية لتنفيذ برنامج طويل الأجل مع "دي بي ورلد" (DP World) الإماراتية لشحن البضائع بواسطة الحاويات عبر ممر الملاحة الشمالي.

وقال المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف للصحفيين اليوم الجمعة إن "نستهدف مع شركائنا العرب تشكيل تحالف لتنمية شحن الترانزيت عبر ممر الملاحة الشمالي، ونسعى لتطوير برنامج ضخم طويل الأمد بمشاركة "دي بي ورلد" لتنمية الشحن عبر الممر، وفي الدرجة الأولى ترانزيت الحاويات".

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وفي العام الماضي أسست "روساتوم" بالتعاون مع "دي بي ورلد" (DP World) شركة لتطوير ممر الملاحة الشمالي، الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"دي بي ورلد" سلطان أحمد بن سليم، في وقت سابق، إلى أن الشركة المشتركة تطور مسار شحن لبطائع الترانزيت عبر ممر الملاحة الشمالي سيكون أسرع بنحو 40% عند الشحن من طوكيو إلى لندن عبر قناة السويس.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع المشترك حجم حركة سنوي يصل إلى 800 ألف حاوية مكافئة، ومن المخطط بناء سفينة حاويات لشحن البضائع عبر الممر.

وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ. وتعمل روسيا بخطى حثيثة على تطويره، حيث تواصل تصنيع عدد إضافي من كاسحات الجليد لمرافقة السفن التجارية، ورفد إلى أسطولها الأكبر عالميا من الكاسحات. ومن المتوقع أن يصبح طريقا تجاريا رئيسيا بين أوروبا وآسيا.

المصدر: نوفوستي