بوتين: روسيا تعتزم مواصلة توسيع أسطولها في القطب الشمالي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعتزم مواصلة توسيع أسطولها في القطب الشمالي، وبناء كاسحات جليد جديدة وغيرها من السفن.

وقال بوتين خلال كلمة ألقاها في حفل إطلاق بناء كاسحة الجليد النووية "لينينغراد"، إن سكان مناطق القطب الشمالي ينتظرون كاسحات الجليد القوية وغيرها من السفن القادرة على الإبحار في القطب الشمالي.

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وأضاف: "سنقوم بالتأكيد بحل هذه المشاكل باستمرار، وتوسيع أسطولنا في القطب الشمالي، ووضع أهداف طموحة جديدة لأنفسنا".

ومنح الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، الضوء الأخضر لبناء كاسحة الجليد النووية "لينينغراد"، في إطار خطة تهدف لتطوير ممر الملاحة الشمالي.

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن شركات النفط الروسية تستخدم بشكل متزايد ممر الملاحة الشمالي لتصدير المواد الخام إلى آسيا.

كما أكد مندوب مؤسسة "روسآتوم" الروسية لتنمية القطب الشمالي فلاديمير بانوف أن المؤسسة تتوقع تحقيق رقم قياسي هذا العام في حركة البضائع عبر طريق الشمال الذي تطوّره روسيا للملاحة الدولية.

المصدر: RT