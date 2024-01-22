"روسآتوم" تتوقع تحقيق رقم قياسي في حركة الملاحة عبر طريق الشمال هذا العام

أكد مندوب مؤسسة "روسآتوم" الروسية لتنمية القطب الشمالي فلاديمير بانوف أن المؤسسة تتوقع تحقيق رقم قياسي هذا العام في حركة البضائع عبر طريق الشمال الذي تطوّره روسيا للملاحة الدولية.

وقال بانوف في اجتماع حول قضايا القطب الشمالي: "في عام 2023 تم نقل 36.25 مليون طن من البضائع عبر طريق الشمال، وحركة الشحن ستصل إلى مستوى قياسي جديد في عام 2024".

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وأضاف: "سنرى كل عام رقما قياسيا جديدا بما في ذلك عام 2024".

وأشار بانوف إلى أن حجم الزيادة سيعتمد على عوامل مختلفة.

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأنه سيتسنّى إبحار السفن على مدار العام على طول ممر الملاحة الشمالي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ اعتبارا من 2024.

وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ، ويعد أقصر طريق مائي بين الجزء الأوروبي من روسيا والشرق الأقصى، ويقع بالكامل داخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة لروسيا.

وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز، ومن المتوقع أن يصبح طريقا تجاريا رئيسيا بين أوروبا وآسيا، لينافس قناتي السويس وبنما.

وفي أكتوبر الماضي أسست شركة "روساآوم" الروسية بالتعاون مع "دي بي ورلد" (DP World) الإماراتية شركة لتطوير ممر الملاحة الشمالي، فيما تمتلك روسيا أكبر أسطول من كاسحات الجليد النووية في العالم، تشقّ جليد الشمال وتبقي طريق الملاحة الدولية مفتوحا على مدار العام.

المصدر: 1prime