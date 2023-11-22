ممر الملاحة الشمالي.. إبحار السفن على مدار العام أصبح واقعا

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأنه سيكون بالإمكان إبحار السفن على مدار العام على طول ممر الملاحة الشمالي، الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، اعتبارا من 2024.

وقال نوفاك في اجتماع حكومي اليوم الأربعاء: "لتطوير قطاع (الغاز في البلاد) تم إنشاء مركز لبناء الهياكل البحرية ذات السعة الكبيرة، والتي يمكنها إنتاج خطوط لتسييل الغاز الطبيعي في مورمانسك، وفي ظل ذلك يكتسب ممر الملاحة الشمالي أهمية خاصة، ويجري اليوم العمل المنسق لتطوير البنية التحتية اللازمة لتنمية الممر واعتبارا من العام 2024 سيكون بالإمكان الملاحة على مدار العام".

وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ، ويعد الممر أقصر طريق مائي بين الجزء الأوروبي من روسيا والشرق الأقصى، ويقع بالكامل داخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة لروسيا.

وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز، ومن المتوقع أن يصبح طريقا تجاريا رئيسيا بين أوروبا وآسيا.

وفي أكتوبر الماضي، أسست شركة "روساتوم" الروسية بالتعاون مع "دي بي ورلد" (DP World) الإماراتية شركة لتطوير ممر الملاحة الشمالي.

المصدر: تاس