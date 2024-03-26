رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية لـRT: قريبون من تنفيذ مشروعين لمفاعلين نوويين

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية، اهتمام بلاده بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لافتا إلى أن بغداد تتجه لتنفيذ مشروعين لمفاعلين نوويين.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية نعيم العبودي، في حديث لـRT خلال مشاركته في منتدى "آتوم إكسبو - 2024"، إن "العراق يمتلك استراتيجية وخطط في مجال الطاقة الذرية، كما لديه برنامج حول المفاعل النووي الصفري، وفي المنتدى استمعنا وأطلعنا على وجهات النظر حول هذا الخصوص، وعقدنا اجتماعات مهمة في روسيا".

وأضاف الوزير العراقي أن بغداد مهتمة أيضا بمشروع مفاعل نووي للأبحاث، والذي سيساعدها في المجال الصحي والنظائر المشعة، وشدد على أن مشروعي المفاعلين البحثي والصفري قريبين من التطبيق العملي.

وأشار الوزير العراقي إلى أن بلاده تشارك للمرة الأولى في منتدى "آتوم إكسبو - 2024"، مؤكدا أهمية الحدث ودوره في صناعة الطاقة النووية.

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وانطلقت أمس الاثنين، في إقليم "سيريوس" الفيدرالي بسوتشي جنوب روسيا، فعاليات المنتدى الدولي الـ13 "آتوم إكسبو - 2024" وستستمر فعاليات الحدث، المنعقد برعاية شركة "روساتوم"، حتى 26 مارس الجاري.

ويجمع الحدث على منصة واحدة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وأكبر شركات الصناعات النووية العالمية، وكبار الخبراء في العالم.

ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 45.5 ألف شخص من 75 دولة، والموضوغ الرئيسي للمنتدى هو "الجيل الرابع من تقنيات المفاعلات وريادة روسيا في هذا المجال".

المصدر: RT