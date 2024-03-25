منتدى "آتوم إكسبو - 2024".. ارتفاع حصة الطاقة النووية في روسيا إلى الثلث بعد 2050

صرح مدير شركة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف، بأن حصة الطاقة النووية في ميزان الطاقة الروسي في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين قد تصعد إلى الثلث من 20% في الوقت الراهن.

وقال ليخاتشوف، في الجلسة العامة لمنتدى "آتوم إكسبو - 2024"، إن حصة توليد الطاقة النووية في روسيا يجب أن تصعد بحلول العام 2045 إلى 25%.

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وأضاف مدير شركة "روساتوم" الروسية للطاقة والصناعات النووية، أن ارتفاع حصة الطاقة النووي إلى الثلث بحلول النصف الثاني من هذا القرن هدف يمكن تحقيقه.

وانطلقت اليوم الاثنين، في مدينة سوتشي الروسية، أنشطة المنتدى الدولي الـ13 "آتوم إكسبو - 2024" وستستمر فعاليات الحدث، المنعقد برعاية شركة "روساتوم"، لمدة 3 أيام.

ويجمع المنتدى الدولي خبراء وممثلين عن كبرى شركات الصناعة النووية في العالم، ويناقش الحدث آفاق الصناعة والفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجهها.

المصدر: RT + نوفوستي