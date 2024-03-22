رئيسة البنك المركزي الروسي تتحدث عن مستوى قياسي للنشاط الاستثماري

قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن النشاط الاستثماري في روسيا بلغ مستويات قياسية، ووصل إنتاج السلع الاستثمارية إلى أحجام عالية تاريخيا.

وأشارت نابيولينا خلال مؤتمر صحفي عقدته للتحدث عن نسبة الفائدة الأساسية، إلى أن الاستيراد الاستثماري بات ينمو ويتزايد.

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وأضافت رئيسة البنك المركزي: "النشاط الاستثماري عند مستوى قياسي. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات ربع سنوية حتى الآن، إلا أنه يمكن الحكم على ذلك من خلال مؤشرات غير مباشرة. لقد وصل إنتاج السلع الاستثمارية إلى أحجام عالية تاريخيا، والواردات الاستثمارية آخذة في النمو".

وتابعت نابيولينا: "لقد وصل مؤشر مناخ الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاما. وهذه النتيجة القوية مضمونة من خلال حقيقة أن الاقتصاد يستخدم بشكل كامل تقريبا كلا من القدرة الإنتاجية وموارد العمل".

واليوم قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي 16% سنويا، وتماشى القرار مع توقعات الخبراء والمحللين.

وجاء في بيان صدر عن المنظم الروسي عقب اجتماع مجلس إدارته: "في 22 مارس 2024، قرر مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 16% سنويا".

المصدر: نوفوستي