الصين بصدد شراء كمية قياسية من النفط الروسي

تعتزم الصين في مارس الجاري استيراد كمية قياسية من النفط الروسي من ماركة "سوكول" التي أوقفت الهند شرائها بسبب العقوبات الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" نقلا عن شركة "كبلر".

وبحسب تقديرات شركة "كبلر" لتحليل البيانات فإن الصين ستتسلم هذا الشهر نحو 1.7 مليون برميل يوميا من النفط الروسي من ماركة "سوكول".

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وتعد الصين مشتريا منتظما للنفط الروسي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، واقتنصت بكين الفرصة مؤخرا وزادت من مشتريات ماركة "سوكول" بعد انخفاض تدفق إمدادات هذا النوع من النفط الروسي إلى الهند.

وزادت روسيا صادراتها من حوامل الطاقة والمحروقات بواقع 56 مليار دولار العام 2023 رغم العقوبات الغربية على هذه الصادرات، ما يؤكد أهمية روسيا في سوق الطاقة العالمية، وفشل العقوبات.

وبحسب تقرير إعلامي بلغت صادرات روسيا إلى دول صديقة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي 218.3 مليار دولار، بينما كانت في الفترة 2019 - 2021 عند 162.4 مليار دولار.

المصدر: RT + بلومبرغ