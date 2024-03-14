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الرابح والخاسر من العقوبات الغربية على النفط الروسي.. بيانات تظهر واقع صادرات الطاقة الروسية

مال وأعمال

الرابح والخاسر من العقوبات الغربية على النفط الروسي.. بيانات تظهر واقع صادرات الطاقة الروسية
Sputnik
صورة من الأرشيف - ناقلة نفط
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زادت روسيا صادراتها من حوامل الطاقة والمحروقات بواقع 56 مليار دولار العام 2023 رغم العقوبات الغربية على هذه الصادرات، ما يؤكد أهمية روسيا في سوق الطاقة العالمية، وفشل العقوبات.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" بلغت صادرات روسيا إلى دول صديقة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي 218.3 مليار دولار، بينما كانت في الفترة 2019 - 2021 عند 162.4 مليار دولار.

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وبذلك تكون هذه الصادرات قد صعدت العام الماضي بواقع 55.9 مليار دولار، أي بنسبة 34.4% مقارنة بما قبل العقوبات.

والنقطة المهمة في التقرير أن إمدادات النفط والغاز والفحم من روسيا لدول صديقة بينها تركيا، الصين، الهند، البرازيل، إندونيسيا، ماليزيا بلغت العام الماضي 187 مليار دولار بعد أن كانت في الفترة 2019 - 2021 عند 59.9 مليار دولار.

بالمقابل تراجعت إمدادات الوقود الأحفوري الروسية إلى الاتحاد الأوروبي في 2023 إلى 31.6 مليار دولار من 102.5 مليار سجلت في 2019 - 2021.

الرابح والخاسر من العقوبات الغربية على النفط الروسي.. بيانات تظهر واقع صادرات الطاقة الروسية

وبناء على البيانات فقد نجحت روسيا في إعادة توجيه صادرات الطاقة من الأسواق الأوروبية إلى الدول الصديقة، رغم القيود والعقوبات الغربية المفروضة التي أضرّت بأصحاب العقوبات أنفسهم، بل وأفادت قطاعات الاقتصاد الروسي وفسحت المجال واسعا أمام الصناعات والمنتجات الروسية بعد رحيل الشركات الغربية.

المصدر: سبوتنيك

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