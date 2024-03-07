المركزي الأوروبي يعلن قراره حول سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي للتأكد بشكل أكبر من السيطرة على التضخم في أوروبا.



وقال المركزي الأوروبي، إنه تقرر تثبيت الفائدة الأساسي على عمليات إعادة التمويل عند 4.5%، وسعر الفائدة على آلية التمويل الهامشي عند 4.75%، وسعر الفائدة على الودائع عند 4%، دون تغيير.

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وبذلك يكون البنك المركزي الأوروبي قد أبقى على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي للمرة الرابعة على التوالي، وجاء القرار متماشيا مع التوقعات.

ويأتي قرار اليوم الخميس رغم تبعات ارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد المتعثر.

وتسعى البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان التضخم تم ترويضه إلى الحد الذي يمكنهم من البدء في خفض أسعار الفائدة وتجنب التباطؤ الاقتصادي الذي يدفع الأفراد إلى ترك وظائفهم.

وبهذا القرار، تلاشت توقعات السوق بخفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي الأوروبي في شهر أبريل 2024 وتوجهت توقعات المحللين بشأن الخفض الأول إلى يونيو 2024.

المصدر: RT + أب