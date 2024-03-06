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تراجع اليورو أمام الروبل إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

مال وأعمال

تراجع اليورو أمام الروبل إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو اليوم الأربعاء، وجرى تداول اليورو دون مستوى 98 روبلا للمرة الأولى منذ 15 فبراير الماضي.

وبحلول الساعة 11:36 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 65 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 98 روبلا، وقبل ذلك بدقائق تم تداول العملة الأوروبية عند 97.94 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 15 فبراير الماضي.

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كذلك انخفض سعر صرف الدولار بواقع 35 كوبيكا إلى 90.17 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 8 كوبيكات إلى 12.48 روبل.

المصدر: نوفوستي

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