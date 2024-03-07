الصين تحفر ثاني أعمق بئر في العالم

حفرت الصين في حقل نفطي ثان أعمق بئر في العالم، وذكرت وكالة "شينخوا" أنه تم حفر البئر "شنديتاكي-1" في المنطقة الداخلية من صحراء تاكلامكان في حوض تاريم في شمال غرب الصين.

ووصل عمق البئر إلى 10 آلاف متر، وهو ما يمثل طفرة في أنشطة الاستكشاف الجيولوجي العميق في الصين. وبدأت أعمال حفر البئر في مايو 2023.

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وبحسب المخطط التصميمي كان من المفترض أن يبلغ عمق البئر 11 ألف متر، وخلال أعمال الحفر تم اختراق 13 طبقة.

وبهذا الصدد قال وانغ تشون شنغ، كبير الخبراء في حقل تاريم النفطي التابع لشركة النفط الوطنية الصينية، إن "هذه هي المرة الأولى التي تحفر فيها الصين بئرا رأسيا بعمق أكثر من 10 آلاف متر. أصبح "شنديتاكي-1" ثاني أعمق بئر في العالم، في المرتبة الثانية بعد بئر كولا الفائق العمق".

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها حفر بئر بعمق يتجاوز الـ10 آلاف متر، حيث تم حفر بئر في الاتحاد السوفيتي السابق بعمق 12 ألفا و262 مترا في العام 1989 بجزيرة كولا، التي تبعد 12 كم غرب مدينة زابوليارني في مقاطعة مورمانسك الروسية، وتعد هذه البئر الأعمق في العالم.

المصدر: شينخوا