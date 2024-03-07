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روسيا.. بيانات حديثة عن التضخم

مال وأعمال

روسيا.. بيانات حديثة عن التضخم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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بلغ معدل التضخم السنوي في روسيا في الأسبوع المنتهي في 4 مارس الجاري 7.59% وهو نفس المستوى تقريبا في الأسبوع الذي قبله (7.58%)، أي أن المؤشر لم يتغير بنحو يذكر.

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في مراجعة حول مستوى الأسعار في روسيا، إن "معدل التضخم في السوق الاستهلاكية تباطأ في الأسبوع من 27 فبراير إلى 4 مارس 2024 إلى 0.09% وبلغت معدلات نمو الأسعار على أساس سنوي 7.59%".

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وأشارت الوزارة في التقرير إلى أن معدل نمو الأسعار في قطاع المنتجات الغذائية تباطأ إلى 0.09% فيما ظل انخفاض أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 0.5%، أما ما يتعلق بالمنتجات الغذائية الأخرى فقد ظل معدل نمو الأسعار عند مستوى الأسبوع الماضي.

وفي نهاية العام الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن المنظم الروسي سيعيد التضخم إلى المستوى المستهدف عند 4% في 2024، وحينها سيكون قادرا على تخفيف السياسة النقدية في البلاد (خفض أسعار الفائدة).

المصدر: RT + نوفوستي

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